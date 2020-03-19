Роман Романчук: о том, что может помочь защитить бизнес и десятки тысяч людей в нем во время борьбы с COVID-19

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Президент Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял, что будет создана «карантинная программа» для помощи бизнесу. И, действительно, появился Закон № 533-ІХ по защите налогоплательщиков от последствий COVID-19.
С одной стороны, хорошо, что государство не оставляет проблему без внимания. С другой – без ответа пока что остаётся один из главных вопросов украинской экономики – как защитить десятки тысяч людей, которые могут остаться без оплаты труда на месяцы?
Эффективным решением может стать целевое беспроцентное кредитование фондов заработной платы бизнесов, которые работают прозрачно. Действовать нужно как можно быстрее, потому что уже сейчас остановлена работа многих ведущих компаний.
Закрыты ТРЦ (Lavina Mall, Ocean Plaza, Sky Mall и др.), крупнейшие сети кинотеатров (Мультиплекс, Планета Кино, Синема-сити и др.), ритейлеры бытовой техники (Фокстрот, Эльдорадо, Comfy и др.), магазины одежды, кафе и рестораны, спортивные комплексы, частные учебные заведения и т.д.
Десятки тысяч людей внезапно могут остаться без дохода либо их доход сократится в разы, потому что компании не имеют возможности выплачивать им зарплату.
Если не предпринять адекватных мер, то при выходе из кризиса потребительский спрос окажется крайне низким. Запасы граждан будут истощены и элементарно просто некому будет посещать открывшиеся рестораны, покупать одежду и технику, потреблять услуги и т.д.
Восстановление экономики займёт не менее двух лет и то при условии, что будет постоянный рост.
Закон № 533-ІХ о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины для поддержки плательщиков налогов – это, по сути главное, что мы имеем на данный момент от государства в сфере защиты бизнеса.
Но меры, внедряемые этим документом, больше соответствуют ситуации, когда карантин закончился, и бизнес начинает постепенно восстанавливаться и получать какую-то минимальную доходность.
Мы же сегодня стоим перед вопросом выживания, поэтому нам нужны более решительные законодательные инициативы.
Вот основные тезисы, касающиеся бизнеса:
Конечно, это лучше, чем ничего. Но представьте себе, что у человека сломана нога, она в гипсе. А мы приносим ему обувь с ортопедической подошвой. Вещь полезная, но она пригодится для разработки ноги потом, после того, как он уже встанет с постели и будет пробовать снова ходить.
Наша экономика пока в «гипсе»
Наша экономика пока в «гипсе», и сейчас надо срочно заниматься тем, чтобы все процессы выздоровления под этим «гипсом» прошли удачно.
Какой главный вопрос сейчас должен быть решён?
Как выплачивать людям зарплату, хотя бы частично. Это ключевой вызов как для бизнеса, так и для общества.
Представим, что работал бизнес, а потом в один момент остановился. Нет доходов. Ноль. Только расходы. Кредиторы компании делятся на две категории:
1). Банки, поставщики, арендодатели. Это бизнесы, с которыми можно договариваться о реструктуризации растущего долга.
2). Сотрудники компании. Это люди, которым нужно поддерживать своё существование и существование своих семей, и для которых никакая реструктуризация невозможна.
Например, у нас около 1200 сотрудников сейчас находятся под угрозой оказаться на улице в ситуации, когда трудоустроиться очень сложно.
Сегодня мы предлагаем людям уйти в отпуск за свой счёт. В украинской индустрии кинотеатров в таком же положении находится около 2500 человек. А если взять все бизнесы, которые закрылись (ТРЦ, концертные площадки, кинотеатры, частные школы и т.д.), то это десятки тысяч безработных людей.
Каким может быть выход?
Предоставление государством бизнесу беспроцентного кредита на 6 месяцев под целевое использование – обеспечение фонда заработной платы.
Это позволит сохранить рабочие места на период общенационального карантина.
При этом для подтверждения объема фонда заработной платы нужно опираться исключительно на данные из налоговой службы за последние 6 месяцев.
Для государства, которое сегодня также находится в непростом положении, это позволит помогать в первую очередь тем компаниям, которые вели прозрачную финансовую деятельность. Остальные бизнесы получат сигнал, что нужно выходить из тени.
Это должна быть не безвозмездная помощь, а кредит, за возвращение которого бизнес должен нести ответственность. Поэтому для тех компаний, которые не смогут обеспечить выполнение долговых обязательств в течение полугода, может включаться процентная ставка.
Чтобы запустить механизм рассмотрения государством этой инициативы, мы создали петицию «Щодо підтримки українського бізнесу під час епідемії коронавірусу». Начался сбор подписей, и я призываю всех к нему присоединиться.
Каждый день отсрочки увеличивает армию безработных в десятки и сотни раз. Поэтому критически важно сейчас наладить оперативный диалог бизнеса и государства.
16 марта Владимир Зеленский собрал в Офисе президента крупных украинских бизнесменов, чтобы попросить о помощи для проведения мероприятий по борьбе с коронавирусом. И эта встреча оказалась очень эффективной. Но диалог должен быть двухсторонним. Государство также должно пойти навстречу украинскому бизнесу и не только самому крупному.
Роман Романчук, СЕО сети кинотеатров Multiplex
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