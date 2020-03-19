По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше чем “Продам” (42,763 млн и 46,090 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 32), максимальный курс продажи доллара 29,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,15-28,16 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 88,853 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

29,0000 – 7 777

28,2200 – 50 000

28,2000 – 30 000

28,1600 – 111 000

28,1600 – 99 000

28,1500 – 120 000

28,1500 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,2700 – 100 000

27,8300 – 20 000

28,0000 – 560

28,0500 – 10 000

28,1000 – 5 111

28,2000 – 25 000

28,2000 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2313 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1258 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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