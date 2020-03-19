«Самоубийство для экономики», - Милованов о закрытии предприятий на карантин

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Во время кризиса экономика должна работать. Так, определенные предприятия должны быть остановлены для карантина и нераспространения вируса. Но массовая остановка предприятий государством – это самоубийство для экономики.
Об этом экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написал в FACEBOOK.
“На предприятиях работают люди, они получают зарплаты, на которые они живут. Предприятия платят налоги и наполняют бюджет, из которых платят пенсии и зарплаты бюджетникам”, – написал он.
Варианты работы во время кризиса.
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