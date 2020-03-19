«Самоубийство для экономики», - Милованов о закрытии предприятий на карантин

Во время кризиса экономика должна работать. Так, определенные предприятия должны быть остановлены для карантина и нераспространения вируса. Но массовая остановка предприятий государством – это самоубийство для экономики.

Об этом экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написал в FACEBOOK .

“На предприятиях работают люди, они получают зарплаты, на которые они живут. Предприятия платят налоги и наполняют бюджет, из которых платят пенсии и зарплаты бюджетникам”, – написал он.

Варианты работы во время кризиса.

Удаленная работа. Но если полный переход на дистанционную работу невозможен, не нужно закрывать предприятие.

Можно перевести предприятия и организации на меньшую мощность, чтобы работало значительно меньше работников и были снижены риски распространения вируса. Тогда предприятия не будут полностью останавливаться, работники будут получать часть зарплаты, будут платиться определенные налоги.

Таким предприятиям будет значительно легче восстановить работу в полном объеме после кризиса, чем тем, которые будут полностью остановлены. А скорость восстановления экономики будет нашим главным вызовом после кризиса.

Справка Finance.ua:

Из-за карантина остановили работу около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек.

В Государственной службе рассказали о выплатах безработным во время карантина. На период карантина для предотвращения распространения коронавируса COVID -19 официально зарегистрированным безработным сохранят соответствующие выплаты:

для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 1800 гривен (сейчас – 1630 грн)