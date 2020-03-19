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В правительстве уверили, что на время карантина людей не будут штрафовать за неоплату коммуналки

В правительстве уверили, что на время карантина людей не будут штрафовать за неоплату коммуналки

На период карантина украинцам не будут начислять пеню или штрафы за неоплату коммунальных услуг. Об этом во время брифинга сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

“Если возникнет задолженность по оплате ЖКУ, никакие штрафные санкции, никакая пеня не будет начислена. Не будет прекращена ни одна услуга по ЖКУ. Мы это гарантируем”, – сказала Лазебная.

Также она отметила, что Минсоцполитики усиливает социальную защиту граждан, которые в период карантина потеряют свою работу.

“Мы для них упростим порядок предоставления субсидий. Это также будет в этом решении, которое мы планируем вынести на среду, на заседание Кабмина”, – добавила министр.

По материалам УНН
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