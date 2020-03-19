Структура российского госбанка ВТБ выкупила долю украинского агрохолдинга Kernel - СМИ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Структура российского госбанка ВТБ выкупила долю украинского агрохолдинга Kernel в глубоководном терминале по перевалке зерна в Тамани.
Об этом сообщил РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.
Банк приобрел 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом, уточнили в пресс-службе ВТБ, отметив, что другие 50% остались у международного трейдера Glencore.
В Kernel и российском офисе Glencore отказались от комментариев.
О продаже доли Kernel в российском терминале знает также один из партнеров украинского агрохолдинга.
У терминального комплекса в Тамани, расположенного рядом с основными аграрными регионами на юге России, есть выход на крупнейшие рынки сбыта зерна — в Африку, на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. Терминал может переваливать в год 4 млн тонн зерна.
До 2012 года зерновой терминал в Тамани принадлежал группе “Эфко”, производителю майонеза и подсолнечного масла “Слобода”. Затем его выкупили на паритетных началах украинский холдинг Kernel и швейцарская Glencore.
Холдинг Kernel, основанный в 1995 году бизнесменом и бывшим народным депутатом Украины Андреем Веревским, — крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла в Украине.
До 2014 года Kernel вел деятельность и в России: помимо доли в терминале в Тамани холдингу принадлежали несколько маслоэкстракционных заводов. В 2014 году Kernel начал постепенно уходить с российского рынка и продал все активы, кроме доли в терминале в Тамани.
Выручка Kernel за шесть месяцев финансового года, который закончится в июне 2020 года, составила 1,8 млрд долларов, чистая прибыль — 100,4 млн долларов.
Госбанк ВТБ зашел в непрофильный для него зерновой бизнес в 2019 году. Одна из его целей — консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы, чтобы взять на себя роль ведущего трейдера российской пшеницы.
Сумму сделки ВТБ не раскрывает.
О том, что госбанк ведет переговоры о покупке доли Kernel, стало известно в апреле 2019 года. Закрыть сделку банк рассчитывал в конце прошлого года, но стороны долго не могли договориться о цене.
В 2012 году весь терминал, согласно отчетности Kernel, стоил 265 млн долларов. С тех пор стоимость актива, по оценкам экспертов, снизилась: исходя из текущих рыночных ставок на перевалку зерна, стоимость всего терминала в Тамани может составлять около 200‒250 млн долларов. Таким образом, за долю 50% ВТБ мог заплатить 100‒125 млн долларов
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине подтвердили 47 случаев инфицирования коронавирусомВчера, 13:00 - 2072 16
Рынок аренды в Киеве рухнул, а продажи квартир всталиВчера, 16:00 - 22614 9
ФЛП не подают заявления для освобождения от ЕСВ (видео)4 ч. назад - 6244 5
Два способа оплаты коммунальных услуг онлайнПозавчера, 21:30 - 7681 5
Не хватит рабочих рук: польских фермеров беспокоит введенный в Украине карантинВчера, 14:12 - 4342 4
Рынок аренды в Киеве рухнул, а продажи квартир всталиВчера, 16:00 - 22614 9
ФЛП не подают заявления для освобождения от ЕСВ (видео)4 ч. назад - 6244 5
В США предсказывают, что кризис от коронавируса может превзойти кризис 2008 годаВчера, 15:20 - 5808
Не хватит рабочих рук: польских фермеров беспокоит введенный в Украине карантинВчера, 14:12 - 4342 4
Где найти работу без высшего образования (инфографика)Вчера, 12:01 - 4096 1
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)Вчера, 11:30 - 1952 1
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 1551
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 3961
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 3092
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 4641 4