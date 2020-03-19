Структура российского госбанка ВТБ выкупила долю украинского агрохолдинга Kernel - СМИ

Структура российского госбанка ВТБ выкупила долю украинского агрохолдинга Kernel в глубоководном терминале по перевалке зерна в Тамани.

Об этом сообщил РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

Банк приобрел 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом, уточнили в пресс-службе ВТБ, отметив, что другие 50% остались у международного трейдера Glencore.

В Kernel и российском офисе Glencore отказались от комментариев.

О продаже доли Kernel в российском терминале знает также один из партнеров украинского агрохолдинга.

У терминального комплекса в Тамани, расположенного рядом с основными аграрными регионами на юге России, есть выход на крупнейшие рынки сбыта зерна — в Африку, на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. Терминал может переваливать в год 4 млн тонн зерна.

До 2012 года зерновой терминал в Тамани принадлежал группе “Эфко”, производителю майонеза и подсолнечного масла “Слобода”. Затем его выкупили на паритетных началах украинский холдинг Kernel и швейцарская Glencore.

Холдинг Kernel, основанный в 1995 году бизнесменом и бывшим народным депутатом Украины Андреем Веревским, — крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла в Украине.

До 2014 года Kernel вел деятельность и в России: помимо доли в терминале в Тамани холдингу принадлежали несколько маслоэкстракционных заводов. В 2014 году Kernel начал постепенно уходить с российского рынка и продал все активы, кроме доли в терминале в Тамани.

Выручка Kernel за шесть месяцев финансового года, который закончится в июне 2020 года, составила 1,8 млрд долларов, чистая прибыль — 100,4 млн долларов.

Госбанк ВТБ зашел в непрофильный для него зерновой бизнес в 2019 году. Одна из его целей — консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы, чтобы взять на себя роль ведущего трейдера российской пшеницы.

Сумму сделки ВТБ не раскрывает.

О том, что госбанк ведет переговоры о покупке доли Kernel, стало известно в апреле 2019 года. Закрыть сделку банк рассчитывал в конце прошлого года, но стороны долго не могли договориться о цене.

В 2012 году весь терминал, согласно отчетности Kernel, стоил 265 млн долларов. С тех пор стоимость актива, по оценкам экспертов, снизилась: исходя из текущих рыночных ставок на перевалку зерна, стоимость всего терминала в Тамани может составлять около 200‒250 млн долларов. Таким образом, за долю 50% ВТБ мог заплатить 100‒125 млн долларов