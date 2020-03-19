Межбанк: понедельник начнется с широких коридоров

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Понедельник будет достаточно сложным днем на валютном рынке с широким коридором по курсу. С одной стороны – покупатели и продавцы в сложном положении по самому курсообразованию. Постепенно снижаются объемы импорта из-за фактически перекрытых границ и снижения деловой активности по всему миру и это снижает потребность в валюте у наших импортеров. Но в то же время пока активны украинские получатели валютных кредитов из-за рубежа -они опасаются роста курса и спешат закрыть свои валютные обязательства, что добавляет спроса на межбанке с их стороны. А у экспортеров – как снижение объемов поступлений валютной выручки (что их, конечно, пугает), так и боязнь продешевить при совершении сделок на таком постоянно меняющемся рынке. Это все приводит к широким коридорам между “возможностями” по курсу покупателей и “хотелками“по нему продавцов. Так что наш межбанк вступил в период широких коридоров по котировкам. Особенно в начале дня – когда мало кто из них понимает, что выставлять по курсу.
С другой стороны – международный фактор, где ралли по паре евро/доллар несколько снизило обороты, но практически все деловые экономические индексы продолжают падать, несмотря на все старания ФРС США, ЕЦБ и стимулирующие меры других центробанков. Да и статистика по коронавирусу пока лишь растет, что отражается на поведении всех рынков. Некоторый позитив пошел по рынкам Китая, но он в основном за счет их огромного внутреннего рынка, а не за счет внешней активности. Все это опосредованно отражается и на курсе гривны относительно доллара и евро.
Поэтому сегодня основная проблема для участников межбанка – определиться с реальным состоянием дел и сложить объективную цену валютам.
На фоне шатающегося из стороны в сторону рынка – диспропорции и перекосы спроса и предложения сегодня продолжатся, что и будет приводить к периодической смене тренда на торгах в течение дня. Спекулятивная раскачка межбанка будет продолжаться. Причем – в обе стороны. Но дефицит гривны у банков и клиентов — будет сдерживать аппетиты тех, кто захочет задирать котировки.
В случае существенных ралли по котировкам гривны относительно доллара – НБУ придется снова выходить на торги.
По прогнозам, объемы операций на торгах в понедельник составят до $320-390 млн при заключении до 520- 640 сделок с достаточно широким коридором по доллару за счет несостыковок возможностей покупателей и “хотелок” продавцов в пределах 27,60-28,25 гривен.
Процедура нахождения оптимально устраивающего курса и продавцов и покупателей на таком шатком рынке – будет основным мотиватором для сегодняшнего курсообразования. Как и в пятницу – в такой ситуации из-за большой волатильности котировок межбанка — курсы наличного рынка сегодня снова будут многократно меняться в большинстве сократившегося числа действующих обменников. В тоже время – дефицит наличного доллара пока сохраняется, что приводит к тому, что часть обменок будет выставлять котировки продажи, но фактически валюты не продавать из-за ее физического отсутствия. Особенно в регионах.Те же кто ее будет иметь “вживую” – будут ее продавать достаточно дорого.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс в банках на 10 утра: прием 27,00-27,55 и продажа 27,95-28,20 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,45/ 27,55
евро – 29,45 / 29,55
российский рубль – 0,348 / 0,349
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