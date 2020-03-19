😷Коронавирус "съел" еще $1 млрд из резервов Украины

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Национальный банк Украины с 16 по 20 марта продал на межбанковском валютном рынке в поддержку гривни почти $1,09 млрд. Покупка за неделю составила $50 млн. Таким образом, чистая продажа за этот период достигла почти $1,04 млрд, следует из данных, обнародованных регулятором.
НБУ наращивает продажу валюты уже третью неделю подряд. В первые две недели марта она составила $307,2 млн и $981,6 млн соответственно. В целом, с начала 2020 года объем покупки валюты превысил $1,28 млрд, а продажи – $2,67 млрд. Чистая продажа почти за три месяца приблизилась к $1,4 млрд.
НБУ активно пополнял резервы с начала года, но распространение коронавируса и связанная с ним паника резко изменила ситуацию в марте – гривна начала стремительно дешеветь, а НБУ – продавать валюту для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.
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