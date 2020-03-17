Стоимость нефти может упасть до $5 за баррель – Bloomberg

Согласно прогнозам трейдеров, обстановка на мировом нефтяном рынке ухудшится. По их мнению, цены на нефть могут опуститься до $20 за баррель или даже ниже.

Например, эксперты банковской корпорации Citigroup убеждены (по базовому сценарию), что во ІІ квартале 2020-го баррель Brent будет стоить $17 или ниже. Худший вариант развития от Citigroup – падение цен на нефть до $5 за баррель , передает Bloomberg.

Прогноз же о $20 за баррель или даже ниже дали 18 из 20 опрошенных агентством специалистов. Нефть марки WTI, по их мнению, будет торговаться еще на $3-5 дешевле. При этом столь низкая стоимость может держаться как несколько недель, так и до конца года.

Например, по словам директора индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum Corp Рамамуфри Рамачандрана, отметку $20 нефть с легкостью пробьет уже к середине апреля. И это несмотря на то, что в текущем году нефть уже подешевела на 60%, опустившись до минимума 2003 года.

При этом ряд трейдеров отметили, что цена нефти упала настолько сильно, что часть игроков начала покупать топливо, чтобы сформировать запас в надежде на будущий рост. Другие торговцы считают, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители перестанут получать прибыль, что вынудит их остановить добычу и прекратить поставки.

Минимальной отметкой часть трейдеров считает стоимость производства американской сланцевой нефти.

“WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около $20 за баррель…Нефтяные котировки за месяц могут достичь $15”, – заявил аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн.