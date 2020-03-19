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УЗ готовит отраслевые больницы на случай усложнения эпидемической ситуации

УЗ готовит отраслевые больницы на случай усложнения эпидемической ситуации

“Укрзализныця” принимает неотложные меры, чтобы в случае усложнения эпидемиологической ситуации в Украине подготовить клинические больницы к приему больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

“Да, на сегодня для работников железнодорожных больниц и региональных филиалов общества уже закуплено более 10 тыс. респираторов, 43 тысячи одноразовых перчаток, более 4,2 тыс защитных очков, около 500 флаконов средств для дезинфекции медицинских инструментов и оборудования, 1 тыс. упаковок полиэтиленовых пакетов для бионебезпечних отходов, 100 пластиковых контейнеров для медицинских инструментов, около 5 тыс. литровых антисептиков для рук, спиртосодержащие салфетки и т.д.”, – говорится в сообщении.

Также планируют закупить почти 1000 электронных инфракрасных термометров, более 11 тысяч медицинских халатов и почти 44,5 тысячи одноразовых медицинских масок.

“Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Укрзализныци приостановлена плановая госпитализация больных и плановый прием пациентов, в том числе плановые амбулаторные и стоматологические консультации врачей, работа дневных стационаров для больных амбулаторно-поликлинических подразделений, проведение диагностических и физиотерапевтических процедур.

На время карантина в отраслевых медицинских учреждениях приостановлены обязательные профилактические медицинские осмотры, кроме передрейсовых и послерейсовых для железнодорожников, задействованных в процессе перевозок”, – добавили в компании.

Отмечается, что во всех медицинских учреждениях усилены противоэпидемические мероприятия – проводится дезинфекция помещений и влажная уборка, ограничен доступ в помещения больниц граждан, посещающих больных.

Также УЗ подготовила 15 отраслевых объектов социальной сферы – детские лагеря, оздоровительные учреждения и пансионаты общества в целом на более 3700 койко-мест.

По материалам Економічна Правда
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