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Укравтодор пообещал 4G LTE на всех автомобильных дорогах к 2022 году

Укравтодор пообещал 4G LTE на всех автомобильных дорогах к 2022 году

Уже к концу ноября 2020 года связь 4G на частотах 900 МГц должна появиться во всех областях Украины, операторы получили лицензии, заплатив суммарно более 600 млн грн, и вот-вот начнут работы по перестройке своих базовых станций и запуску LTE 900 в первых регионах.

Одновременно Укравтодор в лице главы Александра Кубракова поспешил пообещать высокоскоростной интернет 4G LTE на всех автомобильных дорогах уже через два года.

Сроки ранее обозначила НКРСИ. Регулятор рассчитывает, что международные автомагистрали покроют 4G за 30 месяцев (до осени 2022 года), а национальные — за 48 месяцев (в 2025 году).

В то же время Мининфраструктуры планирует к 2024 году обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом 4G 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов.

По материалам ITC.ua
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