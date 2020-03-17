😷 Киевские власти обещают доставлять продукты 12 тысячам одиноких киевлян во время карантина

Из-за пандемии коронавируса и объявленного в связи с этим общенационального карантина, киевские власти будут доставлять продукты и другие товары первой необходимости 12 тысячам киевлянам.

Об этом в интервью изданию “Вести” рассказал первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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Чиновник заявил, что в Киеве и до карантина проводилась социальная работа с пожилыми людьми стоящими на учете.

“Есть около 12 тысяч пенсионеров, которые у нас постоянно состоят на учете. Это одинокие, больные люди, которые находятся под опекой города, с ними ведется работа — такая же, как проводилась и до того, то есть их посещает социальный работник, мы их обеспечиваем едой, медикаментами”, — заявил Поворозник.

В тоже время пенсионеров в возрасте 60+ в Киеве намного больше — 500 тысяч и по словам первого замглавы КГГА их тоже не оставят в беде.

“Мы мониторим ситуацию, при необходимости будем помогать, но в первую очередь о родителях должны переживать дети, а если никого нет, то мы сами о них позаботимся”, — подчеркнул чиновник.