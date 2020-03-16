Когда пенсионерам заплатят обещанные 1000 гривен (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Зеленский заявил, что правительство готово доплатить пенсионерам, получающим менее 5 тысяч гривен. Также правительство индексирует пенсии.
Об этом глава государства заявил в своем обращении в FACEBOOK.
Когда получат. С 1 апреля правительство «будет готово» выплатить дополнительную тысячу гривен пенсионерам, получающим менее 5000 грн.
Индексация пенсий. С 1 мая 2020 года будет произведена индексация пенсий.
Ранее Finance.ua писал, кому не будут проиндексированы пенсии:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Благодаря Джеку Ма и Ярославскому мы получим тесты на короновирус на 1 млн человек2 ч. назад - 2198 12
😷 Сегодня в 12:00 в Украине прекращаются ж/д, авиа- и автобусные пассажирские перевозкиВчера, 11:00 - 2179 8
😷 ПриватБанк стал проводить обмен валют только онлайнВчера, 12:02 - 5093 6
Большая стройка: в Полтаве ремонтируют трассу Киев- Харьков (фото)3 ч. назад - 1013 2
Предприятие "Укроборонпрома" начало изготавливать марлевые повязкиВчера, 14:33 - 1068 2
Межбанк: надеялись на поворотный моментВчера, 18:16 - 5720
😷 ПриватБанк стал проводить обмен валют только онлайнВчера, 12:02 - 5093 6
Курс наличного доллараВчера, 12:35 - 3999
Пенсионный фонд назвал показатель средней заработной платы за январьВчера, 14:01 - 3655
Зарегистрирован законопроект о возможности разрывать договор аренды земли (инфографика)4 ч. назад - 2928
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавирусаВчера, 14:10 - 1171
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)Позавчера, 15:10 - 1827
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 3703
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2961
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 3545 6