Когда пенсионерам заплатят обещанные 1000 гривен (видео)

Президент Зеленский заявил, что правительство готово доплатить пенсионерам, получающим менее 5 тысяч гривен. Также правительство индексирует пенсии.

Об этом глава государства заявил в своем обращении в FACEBOOK.

Когда получат. С 1 апреля правительство «будет готово» выплатить дополнительную тысячу гривен пенсионерам, получающим менее 5000 грн.

Индексация пенсий. С 1 мая 2020 года будет произведена индексация пенсий.

Ранее Finance.ua писал, кому не будут проиндексированы пенсии:

госслужащим; научным работникам; помощникам народных депутатов; тем, кто получает максимальные пенсии (на сегодня – 16 380 грн) тем, кто получает специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, в том числе судьи – 3,3 тыс. человек);

тем, кто получает социальные пенсии, то есть не имеет трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (сейчас 1644 грн).

Справка Finance.ua:

16 марта Зеленский поручил разработать программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса. Правительству он поручил выплатить пенсионерам по тысяче гривен.

Пенсии и субсидии в условиях карантина: Около двух третей получателей социальных выплат и пособий получают их через переводы и банковские карты, поэтому для этих граждан никаких изменений в сроках получения соответствующих выплат не будет.

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