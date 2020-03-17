Украина может получить деньги по двум дополнительным программам МВФ из-за коронавируса — НБУ

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Украина претендует на финансовую помощь Международного валютного фонда из двух дополнительных глобальных программ, средства из которых выделяются на поддержание экономик, пострадавших от коронавируса.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий во время пресс-брифинга 20 марта.
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«Хочу проинформировать, что сегодня у МВФ есть 2 программы для поддержки стран, пострадавших от коронавируса, для того чтобы побороть эту инфекцию. Мы также рассчитываем на часть того финансирования, которое получит украинская сторона», — заявил Смолий.
Глава Нацбанка также добавил, что сейчас правительство и НБУ проводят активные переговоры с МВФ для того, чтобы ускорить подписание 3-летнюю программу EFF на 5,5 миллиарда долларов.
Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что переговоры с Международным валютным фондом относительно выделения помощи на противодействие коронавирусу продолжаются, а их результаты ожидаются в течение нескольких недель.
Ранее Президент дал распоряжение Минфину договориться с МВФ о выделении финансовой помощи Украине в связи с пандемией коронавируса. Премьер-министр Денис Шмигаль считает, что Украина “продвигается вперед” в переговорах с фондом.
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