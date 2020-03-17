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Резервы Украины на фоне валютного ажиотажа сократились до $24 миллиардов

Резервы Украины на фоне валютного ажиотажа сократились до $24 миллиардов

Международные валютные резервы уменьшились более чем на $2,5 млрд, до $24 млрд, на фоне проведения Национальным банком валютных интервенций для сглаживания курсовых колебаний.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

“Резервы на сегодня превышают 24 млрд долларов. Резервы находятся в ценных бумагах высочайшего качества”, – сказал Чурий.

По его словам, чистые интервенции по продаже иностранной валюты с начала года составили около $1,5 млрд.

“Но хочу подчеркнуть, что в прошлом году Нацбанк купил около 8 млрд долларов, и на сегодня у нас резервов достаточно, чтобы продолжать сглаживать колебания”, – сказал замглавы Нацбанка.

Также он добавил, что НБУ и в дальнейшем будет сохранять свое присутствие на межбанке для проведения валютных интервенций для сглаживания курсовых колебаний. Кроме того, Чурий отметил, что проблема с наличными долларами будет решена в ближайшее время.

“В начале недели мы видели тенденцию, когда в банках не хватало наличной валюты, и это было связано с проблемами авиасообщения. Мы обеспечили банки достаточным количеством банкнот в евро. У нас в активной фазе переговоры по доставке наличного доллара из Америки и мы надеемся, что вскоре нам удастся завезти крупную партию наличного доллара для того, чтобы обеспечить надлежащую работу касс банков”, – заверил он.

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По материалам УКРИНФОРМ
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