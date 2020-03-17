Альфа-Банк Украина дает 10% кешбэка на продукты, такси и онлайн-сервисы

Альфа-Банк Украина запустил кешбэк-акцию: клиенты получают 10% кешбэка при оплате в популярной категории «Продукты» (в том числе, доставка еды), а также на такси и онлайн-сервисы.

Как сообщает пресс-служба банка, акция продлится с 20 марта по 3 апреля.

Кешбэк насчитывается мгновенно в мобильном банке Alfa-Mobile Ukraine !

Поэтому, когда вам понадобится выйти из дома, не забудьте свою карту Альфа-Банка, ведь акционный кешбэк действует:

в топовых супермаркетах, среди которых: «Сильпо», GoodWine, Novus и другие;

для оплаты в службах такси: Uber, Uklon и Bolt.

А чтобы длительное пребывание дома не было скучным, мы начисляем акционных кешбэк 10% на:

игровые и онлайн кино-сервисы: Megogo, Netflix, Wargaming, Microsoft, PlayStation, Steam;

доставку еды Glovo и Uber Eats!

Следить за накоплением кешбэка вы можете онлайн в разделе Cash’U CLUB мобильного банка Alfa-Mobile Ukraine.

Максимальная сумма кешбэка, которую можно получить за весь период акции, составляет 2000 гривен (1000 грн в категории «Продукты» и 1000 грн на такси онлайн-сервисы).

Напомним, что держатели карт Альфа-Банка автоматически становятся участниками кешбэк-программы Cash’U CLUB и, благодаря этому, получают на каждую покупку до 20% кешбэка, который могут тратить его на что угодно!