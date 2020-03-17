Нацбанк запретил банкам вводить ограничения на снятие денег с депозитов

Национальный банк Украины запретил банковским учреждениям вводить какие-либо ограничения на снятие средств украинцами со своих депозитов, срок которых истек.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга 20 марта.

«Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения на депозиты, срок которых истек. То есть, если у вас закончился депозит – вы можете делать с ним все, что угодно: продлить, снять т.д.», – сообщил Смолий.

По его словам, на данный момент в банковской системе не наблюдается оттока депозитов. В то же время, НБУ ввел ряд льготных мер для банков для того, чтобы задешево пополнять их капитал в случае необходимости.

Решение по депозитам Нацбанк принял ввиду панических настроений среди населения в связи с введением карантина и других ограничительных мер.