Нацбанк запретил банкам вводить ограничения на снятие денег с депозитов

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Национальный банк Украины запретил банковским учреждениям вводить какие-либо ограничения на снятие средств украинцами со своих депозитов, срок которых истек.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга 20 марта.
«Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения на депозиты, срок которых истек. То есть, если у вас закончился депозит – вы можете делать с ним все, что угодно: продлить, снять т.д.», – сообщил Смолий.
По его словам, на данный момент в банковской системе не наблюдается оттока депозитов. В то же время, НБУ ввел ряд льготных мер для банков для того, чтобы задешево пополнять их капитал в случае необходимости.
Решение по депозитам Нацбанк принял ввиду панических настроений среди населения в связи с введением карантина и других ограничительных мер.
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