Украинцам могут ограничить доступ к финансам из-за коронавируса - ВАФК

Украина, как и остальной мир, столкнулась с карантинными мерами чрезвычайного масштаба. Пытаясь противостоять пандемии коронавируса, правительство принимает законы и постановления для защиты людей в этих сложных условиях. Однако некоторые решения могут ограничить доступ населения к быстрым кредитам, что может быть жизненно важно сегодня, говорят во Всеукраинской ассоциации финансовых компаний («ВАФК»).

Украинцы оказались в условиях социальных ограничений, отсутствия регулярного транспортного сообщения, нарушения графиков работы большинства предприятий и учреждений. В свою очередь, работодатели пытаются спасти бизнес, и среди антикризисных мер – отправка работников в неоплачиваемые отпуска по соглашению сторон (которые, кстати, уже узаконены на период карантина путем принятия изменений Законом № 530-IX от 17.03.2020 ст. 84 КЗоТ и ст. 26 Закона Украины «Об отпусках»). В таких условиях граждане Украины особенно нуждаются в доступе к финансовым инструментам и ресурсам, которыми оперативно обеспечивают небанковские финансовые учреждения.

Однако, из-за других решения правительства возникла ситуация, когда возможно одновременное закрытие около 12 тысяч отделений предоставления финансовых услуг, отмечают в «ВАФК».

В частности, такие ограничения введены постановлением Кабинета Министров Украины № 215 от 16.03.2020 года, которое устанавливает полный запрет ведения деятельности, в частности в сфере торговли и услуг, кроме: «розничной торговли продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, производства банковской и страховой деятельности».

По словам председателя правления Ассоциации «ВАФК» Анны Замазеевой: «Несмотря на повышенные сегодня валютные, кредитные и прочие сопутствующие риски, финансовые компании готовы и желают продолжать предоставлять потребителям финансовые услуги, выдавая кредиты, которые сейчас очень важны для поддержания населения на фоне временной потери работы, пребывания в отпусках без сохранения заработной платы из-за карантина, и, в конце концов, для приобретения потребителями продуктов, средств личной гигиены и лекарственных средств».

«Банки сейчас не хотят рисковать и выдавать краткосрочные кредиты людям, это всегда было убыточным направлением для них. Тем более сейчас, когда люди сидят по домам, не работают, зарплаты платят немногим, кто работает удаленно, и пока неясно, что будет со здоровьем и как надолго затянется этот карантин. Мы прогнозируем только рост невозвратов по кредитам со стороны населения, так как народ резко обнищал. Для многих людей уже встал вопрос выживания. Очевидно, что единственным законным способом “добыть” живые деньги являются микрофинансовые организации и ломбарды. Тем более, что мы готовы снизить кредитную нагрузку, отменой штрафных санкций и снижением процента за пользование. На подобные гибкие условия банки пойти не могут», – отметил генеральный директор «Благо» Дмитрий Косырев.

Директор компании «Быстро Деньги» Александр Холод отмечает: «По нашему мнению, отделение МФО – относятся к объектам важного социального значения. Именно в тот момент, когда многих сотрудников отправляют в отпуск за свой счет, когда происходит задержка заработной платы, наши отделения остаются той нитью надежды, которая их финансово поддерживает. МФО по сути своей деятельности не относятся к объектам, на которые распространяется запрет ведения деятельности. Видом экономической деятельности финансовых компаний является “Другие виды кредитования” (код КВЭД 64.19). Он такой же, как и у банков, и никоим образом не относится к видам деятельности по бытовому обслуживанию людей».

В «ВАФК» утверждают, что в кризисный период банковская система будет сосредоточена на поддержании стабильности функционирования, а не на потребителях, которые согласно внутренним кредитным рейтингам банков не подпадают под класс «надежного клиента». МФО готовы взять на себя опеку и заботу об этой категории клиентов. Осознавая социальную ответственность, участники Ассоциации «ВАФК» проводят активную работу, поддерживая усилия государственной власти, направленные на недопущение ухудшения экономической ситуации в Украине из-за эпидемии коронавируса.