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Укрэнерго планирует с 21 марта временно не импортировать электроэнергию из России, Беларуси и Молдовы

Укрэнерго планирует с 21 марта временно не импортировать электроэнергию из России, Беларуси и Молдовы

Прогнозные балансы государственного Укрэнерго на 21-29 марта 2020 года свидетельствуют, что Украина в этот период не будет импортировать электроэнергию из России, Беларуси и Молдовы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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В то же время там отмечают, что нулевые объемы прогнозируемы и могут измениться в зависимости от операционной ситуации, которая будет складываться в энергосистеме.

«Ограничение импорта электроэнергии до 0 МВт в указанный период связано с необходимостью соблюдения границ оперативной безопасности энергосистемы в связи со значительным снижением потребления в ОЭС Украины», – отметили в Укрэнерго.

По материалам hromadske.tv
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