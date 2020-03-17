Укрэнерго планирует с 21 марта временно не импортировать электроэнергию из России, Беларуси и Молдовы

Прогнозные балансы государственного Укрэнерго на 21-29 марта 2020 года свидетельствуют, что Украина в этот период не будет импортировать электроэнергию из России, Беларуси и Молдовы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Читайте также: Украина начала транзит нефти в Беларусь

В то же время там отмечают, что нулевые объемы прогнозируемы и могут измениться в зависимости от операционной ситуации, которая будет складываться в энергосистеме.

«Ограничение импорта электроэнергии до 0 МВт в указанный период связано с необходимостью соблюдения границ оперативной безопасности энергосистемы в связи со значительным снижением потребления в ОЭС Украины», – отметили в Укрэнерго.