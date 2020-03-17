Через ProZorro можно закупить экспресс-тесты на коронавирус

В ProzorroMarket доступны для закупок тесты на Covid-19. Об этом в Facebook сообщает ГП “Медицинские закупки”.

Как купить. Заходите в категорию “Системы регистрации медицинской информации и опытное оборудования”.

Цена. Тесты в наличии по цене от 320 грн за 1 шт. (по Киеву) и 390 грн за 1 шт. для Одессы, Львова и Харькова.

Минимальный заказ – от 8000 грн и 9750 грн соответственно.

“Мы приглашаем заказчиков (субъектов, ведущих деятельность в сфере медицинских сервисов и услуг) производить их закупку через платформу #ProzorroMarket. Специалисты ГП будут сопровождать вас в этом процессе, чтобы закупка прошла быстро и надежно”, – говорится в сообщении

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ГП “Медицинские закупки” ведет работу над расширением ассортимента товаров для предотвращения и борьбы с Covid-19: масок, защитных костюмов, тест-систем, антисептиков, бахил и пр.

Справка Finance.ua:

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксированы 26 случаев инфицирования коронавирусом и 3 летальных исхода от COVID -19 по Украине.