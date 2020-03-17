Канада выделит $63 миллиарда на поддержку экономики во время эпидемии коронавируса

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Правительство Канады выделит 82 миллиарда канадских долларов (около $63 миллиарда) для поддержки граждан во время вызванного эпидемией Covid-19 экономического кризиса.
Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
“В это чрезвычайное время наше правительство принимает чрезвычайные меры. Мы предоставим 27 миллиардов долларов прямой помощи канадским работникам и предпринимателями, а также 55 млрд долл. для поддержания потребностей ликвидности бизнесов и домохозяйств, путем отсрочки налоговых платежей для стабилизации экономики”, – сказал Трюдо.
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Он отметил, что общая сумма оказанной помощи достигнет 82 миллиардов канадских долларов, что составляет около 3% от ВВП. “Экономические меры позволят удостовериться, что наша экономика восстановится после этого”, – отметил премьер-министр.
Трюдо объяснил, что правительство в ближайшие дни создаст новые и расширит старые программы экономической поддержки, которые будут касаться широких слоев населения.
“Независимо от того, кем вы являетесь и чем занимаетесь, пришло время сосредоточиться на собственном здоровье и самочувствии соседей. Не на том, потеряете ли вы работу. Не на том, хватит ли денег на лекарства и продукты питания”, – отметил он.
По словам премьер-министра, чтобы принять необходимые законодательные изменения, парламент может собраться на экстренное заседание в ближайшие дни.
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