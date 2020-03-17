В Нидерландах планируют запретить рассчитываться наличными

В Нидерландах из-за вспышки коронавируса в супермаркетах хотят запретить оплату наличными.

Соответствующее обращение уже было направлено на рассмотрение премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

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В обращении предлагается запретить в Нидерландах из-за вспышки коронавируса оплату наличными в супермаркетах.

Кроме того, в магазинах и на АЗС на кассах между продавцом и клиентом установили стеклянные заграждения.

Напомним, в Нидерландах из-за коронавируса отменили ежегодный песенный конкурс Евровидение-2020, который в этом году должен был проходить в Роттердаме. Судебное заседание по делу МН17 должно состояться 23 марта 2020 года в 10:00, но без присутствия общественности и прессы. Следить за судебным процессом все желающие смогут через прямую трансляцию.

В Нидерландах закрыли школы, садики, рестораны и кафе. Супермаркеты будут работать.