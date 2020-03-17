В Нидерландах планируют запретить рассчитываться наличными

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Нидерландах из-за вспышки коронавируса в супермаркетах хотят запретить оплату наличными.
Соответствующее обращение уже было направлено на рассмотрение премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.
Читайте также: НБУ призвал банки снизить тарифы на безналичные операции клиентов
В обращении предлагается запретить в Нидерландах из-за вспышки коронавируса оплату наличными в супермаркетах.
Кроме того, в магазинах и на АЗС на кассах между продавцом и клиентом установили стеклянные заграждения.
Напомним, в Нидерландах из-за коронавируса отменили ежегодный песенный конкурс Евровидение-2020, который в этом году должен был проходить в Роттердаме. Судебное заседание по делу МН17 должно состояться 23 марта 2020 года в 10:00, но без присутствия общественности и прессы. Следить за судебным процессом все желающие смогут через прямую трансляцию.
В Нидерландах закрыли школы, садики, рестораны и кафе. Супермаркеты будут работать.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацбанке прогнозируют «разворот» курса валют10 ч. назад - 15350 12
В monobank не советуют покупать доллары по 28-29 UAH/USD11 ч. назад - 6065 9
Маск переводит заводы на изготовление аппаратов для вентиляции легкихВчера, 23:07 - 2689 8
В Украине впервые суд оштрафовал женщину за нарушение правил карантина5 ч. назад - 1025 7
Украинцам советуют хранить сбережения в гривне на депозитах, а не в долларах под матрасом6 ч. назад - 2741 5
В Нацбанке прогнозируют «разворот» курса валют10 ч. назад - 15350 12
В monobank не советуют покупать доллары по 28-29 UAH/USD11 ч. назад - 6065 9
Украинцам оставили льготную цену на электроэнергию15 ч. назад - 4707 4
КГГА вводит в Киеве режим чрезвычайной ситуации - Поворозник13 ч. назад - 3340 2
ПриватБанк запустил услугу купли-продажи ОВГЗ онлайн13 ч. назад - 3287 5
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минутВчера, 16:10 - 701
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавирусаПозавчера, 14:10 - 2345
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 2525
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 4073 1
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 3143