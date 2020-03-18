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Украина сократила потребление электроэнергии с начала карантина

Украина сократила потребление электроэнергии с начала карантина

С момента введения карантинных мероприятий потребление электроэнергии в энергосистеме Украины снизилось более чем на 5%.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК “Укрэнерго”.

Отмечается, что потребление электроэнергии прогнозируется на уровне 390 млн кВт при максимальном объеме потребления мощности 18,6 тыс. МВт.

В частности, потребление электроэнергии в рабочий день 11 марта (до введения карантина) составило 412 млн кВт с максимальным потреблением мощности 19,2 тыс. МВт и ежедневно постепенно снижалось.

Также ограничение импорта электроэнергии до 0 МВт в указанный период связано с необходимостью соблюдения границ оперативной безопасности энергосистемы в связи со значительным снижением потребления в ОЭС Украины.

По материалам РБК-Украина
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