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😷 Как минимизировать контакты с наличными в транспорте

&#128567; Как минимизировать контакты с наличными в транспорте

Ввиду карантинных мероприятий городские власти призывают киевлян оставаться дома и максимально ограничить пользование общественным транспортом.

Но если есть такая насущная необходимость, чтобы обезопасить себя и уменьшить социальные контакты, а также контакты с устройствами и наличными, можно воспользоваться электронным QR-билетом. Его можно сгенерировать на экране смартфона.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Как работает. В транспорте необходимо поднести экран телефона с QR-билетом к валидатору, дождаться звука и нажать кнопку «Подтвердить использование».

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Электронный разовый QR-билет можно приобрести:

  • в приложении Kyiv Smart City:

Раздел «Купить QR-билет» на главной странице приложения, выбираем количество билетов, платим банковской картой. После этого QR-код билета появится в разделе «Мои билеты». Если открыть раздел, автоматически откроется актуальной QR-билет.

  • в личном кабинете киевлянина:

Необходимо войти в личный кабинет, открыть раздел «Каталог услуг», выбрать «Транспортные услуги» → «Электронный билет» → «Мои билеты» → «QR-билет» → «Купить» → «Добавить в корзину». Приобретенный QR-билет будет доступен в личном кабинете. Его можно загрузить, распечатать или переслать по электронной почте.

Чтобы приобрести QR-билет с помощью чат-бота, нужно выбрать язык общения, принять условия оферты, разрешить предоставить свой номер телефона, к которому привязана банковская карта, выбрать опцию «QR-билет» (Киев), ввести количество билетов, подтвердить уплату (комиссия 3%), выбрать карту. После оплаты в мессенджере придет изображение с QR-билетом.

Справка Finance.ua:

  • Киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта. «Киевпастранс» напомнил маршруты наземного транспорта, которые дублируют линии метрополитена.
По материалам Finance.UA
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