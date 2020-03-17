😷 Как минимизировать контакты с наличными в транспорте

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Ввиду карантинных мероприятий городские власти призывают киевлян оставаться дома и максимально ограничить пользование общественным транспортом.
Но если есть такая насущная необходимость, чтобы обезопасить себя и уменьшить социальные контакты, а также контакты с устройствами и наличными, можно воспользоваться электронным QR-билетом. Его можно сгенерировать на экране смартфона.
Об этом говорится на сайте КГГА.
Как работает. В транспорте необходимо поднести экран телефона с QR-билетом к валидатору, дождаться звука и нажать кнопку «Подтвердить использование».
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Электронный разовый QR-билет можно приобрести:
Раздел «Купить QR-билет» на главной странице приложения, выбираем количество билетов, платим банковской картой. После этого QR-код билета появится в разделе «Мои билеты». Если открыть раздел, автоматически откроется актуальной QR-билет.
Необходимо войти в личный кабинет, открыть раздел «Каталог услуг», выбрать «Транспортные услуги» → «Электронный билет» → «Мои билеты» → «QR-билет» → «Купить» → «Добавить в корзину». Приобретенный QR-билет будет доступен в личном кабинете. Его можно загрузить, распечатать или переслать по электронной почте.
Чтобы приобрести QR-билет с помощью чат-бота, нужно выбрать язык общения, принять условия оферты, разрешить предоставить свой номер телефона, к которому привязана банковская карта, выбрать опцию «QR-билет» (Киев), ввести количество билетов, подтвердить уплату (комиссия 3%), выбрать карту. После оплаты в мессенджере придет изображение с QR-билетом.
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