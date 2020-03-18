😷 Еврокомиссия разъяснила права авиапассажиров при отмене рейсов из-за коронавируса

Еврокомиссия выпустила разъяснение прав авиапассажиров, рейсы которых были отменены из-за различных ограничений, введенных государствами для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В руководстве указано, что клиенты авиакомпаний в таких случаях имеют право на полный возврат средств, перебронирование на ближайший доступный рейс или на более поздний рейс.

Авиакомпания может предложить пассажиру ваучер, однако пассажир не должен лишаться права на возврат авиабилета в денежной форме, говорится в разъяснении Еврокомиссии.

Если пассажир предпочтет лететь ближайшим рейсом, он получает право на заботу. Авиаперевозчик должен обеспечить клиента напитками и едой, а при длительном ожидании — бесплатным отелем и трансфером между гостиницей и аэропортом.

Еврокомиссия разъяснила, что пассажир теряет право на заботу, как только соглашается на полный возврат или перебронирование на более позднюю дату.

Если авиакомпания не отменила рейс, и пассажир решил отказаться от поездки по своему желанию, то вернуть билет или изменить дату перелета он может только по правилам тарифа.

В руководстве также говорится, если перелет в обе стороны оформлен в рамках одного бронирования, и один из рейсов был отменен, пассажир имеет право на возврат или перебронирование всей поездки. Если каждый рейс выполнен как отдельное бронирование, то все действия с неотмененным рейсом проводятся по правилам тарифа.

Также Еврокомиссия разъяснила права авиапутешественников на компенсацию согласно регуляции EC261/2004 при отмене рейсов менее чем за 14 дней до вылета.

Если авиакомпании отказались от выполнения рейсов из-за ограничения полетов со стороны государств или запрета на въезд определенным категориям граждан, то такие отмены причислены к «чрезвычайным обстоятельствам», что не предусматривает выплату компенсации.

Авиакомпании также освободили от выплаты компенсаций, если они решат отменить рейс для обеспечения безопасности и здоровья экипажей.

Новые разъяснения от Еврокомиссии уже раскритиковала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и организация Airlines for Europe, назвав некоторые разъяснения неадекватными.

Организации поддержали решение об освобождении авиаперевозчиков от выплаты компенсаций при отмене рейсов, но рассчитывали на большие льготы от регулятора.

IATA и Airlines for Europe просили Еврокомиссию позволить выдавать ваучеры вместо полного возврата денег, а также ограничить право пассажиров на заботу.

«Похоже, Еврокомиссия недооценивает влияние кризиса на авиакомпании в Европе. Столкнувшись с катастрофическим уменьшением денежного потока от бронирований, авиакомпании могут предлагать только ваучеры, вместо немедленных возвратов денег за билеты на отмененные рейсы», — подчеркнул региональный вице-президент IATA в Европе Рафаэль Шварцман.

По его словам, нынешний кризис не закончится быстро, и авиасообщение не сможет вернуться на прежний уровень в течение многих месяцев.