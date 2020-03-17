Глава Redmi рассказал, почему производители откажутся от выезжающих камер

В качестве одного из способов создания площади дисплея максимально полезной и отказа от вырезов производители смартфонов стали использовать специальные механизмы выезжающего модуля. Но по словам главы бренда Redmi Лю Вейбина, с грядущим наступлением эпохи 5G-сетей компаниям придётся отказаться от такого решения.

Сложность размещения подобного механизма, по словам Лю Вейбина, в том, что появление 5G вынудило инженеров использовать значительно больше электронных компонентов в смартфоне. Таким образом, в гаджете попросту не остаётся свободного пространства для размещения дополнительного механизма, который бы работал в качестве движущей силы модуля фронтальной камеры.

Более того, использование такого решения вызывает немало проблем с точки зрения дизайна материнской платы. Если она будет разделена на две части, это может вызвать неравномерное рассеивание тепла и, как результат, перегрев устройства. К тому же механический привод модуля камеры приводит к росту ёмкости аккумулятора и толщины гаджета.