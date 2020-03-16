0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Минфин готовит изменения в госбюджет из-за коронавируса

Минфин готовит изменения в госбюджет из-за коронавируса

Министерство финансов Украины готовит изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

“Во исполнение протокольного решения правительства от 18 марта 2020 года Министерством финансов Украины разрабатываются изменения в законодательство, в том числе в закон “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти изменения имеют целью обеспечение финансирования первоочередных мероприятий, направленных на:

- локализацию и ликвидацию вспышек коронавирусной болезни;

- предотвращение негативных последствий, вызванным возникновением и распространением коронавируса;

- принятие антикризисных мер по поддержке экономики.

“В частности, речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование”, – говорится в сообщении.

Кроме того, правительство поручило главным распорядителям средств госбюджета оперативно предоставить Минфину предложения по экономии средств с целью их использования на вышеуказанные мероприятия.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.