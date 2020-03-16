Минфин готовит изменения в госбюджет из-за коронавируса

Министерство финансов Украины готовит изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

“Во исполнение протокольного решения правительства от 18 марта 2020 года Министерством финансов Украины разрабатываются изменения в законодательство, в том числе в закон “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти изменения имеют целью обеспечение финансирования первоочередных мероприятий, направленных на:

- локализацию и ликвидацию вспышек коронавирусной болезни;

- предотвращение негативных последствий, вызванным возникновением и распространением коронавируса;

- принятие антикризисных мер по поддержке экономики.

“В частности, речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование”, – говорится в сообщении.

Кроме того, правительство поручило главным распорядителям средств госбюджета оперативно предоставить Минфину предложения по экономии средств с целью их использования на вышеуказанные мероприятия.