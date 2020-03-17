0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

За первую "карантинную" неделю украинцы стали чаще оплачивать покупки картами - ПриватБанк

За первую "карантинную" неделю украинцы стали чаще оплачивать покупки картами - ПриватБанк

За первую “карантинную” неделю в Украине клиенты Приватбанка стали чаще оплачивать покупки картами и электронными кошельками.

По данным Приватбанка, с 11 по 18 марта оборот в сети торговых POS-терминалов вырос на 37%, или на 3,6 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Читайте также: Мошенники, представляясь налоговиками, просят перечислить средства на карту

Самый значительный рост безналичных оплат приходится на аптеки и магазины товаров для здоровья – на 51,7%.

В продуктовых магазинах и супермаркетах объем безналичных оплат вырос на 39,2%.

По данным Приватбанка, с начала “карантинной” недели объемы снятия наличных в банкоматах находятся на среднесуточном уровне – вдвое ниже, чем, например, в предновогодний период.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.