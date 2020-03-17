За первую "карантинную" неделю украинцы стали чаще оплачивать покупки картами - ПриватБанк

За первую “карантинную” неделю в Украине клиенты Приватбанка стали чаще оплачивать покупки картами и электронными кошельками.

По данным Приватбанка, с 11 по 18 марта оборот в сети торговых POS-терминалов вырос на 37%, или на 3,6 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Самый значительный рост безналичных оплат приходится на аптеки и магазины товаров для здоровья – на 51,7%.

В продуктовых магазинах и супермаркетах объем безналичных оплат вырос на 39,2%.

По данным Приватбанка, с начала “карантинной” недели объемы снятия наличных в банкоматах находятся на среднесуточном уровне – вдвое ниже, чем, например, в предновогодний период.