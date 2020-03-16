Перенесены ключевые даты обязательного введения РРО из-за карантина (инфографика)

Парламент перенес ключевые даты обязательного введения РРО из-за карантина. Рада приняла антивирусные законы для поддержки предпринимателей на время карантина.

Об этом говорится на странице Государственной налоговой службы Украины на FACEBOOK.

Таким образом, сдвинуты ключевые даты введения РРО для 2,3,4 групп ФЛП. Соответственно отложили и презентацию бесплатного программного РРО «пРРОсто».

Теперь ключевые даты такие:

01.08.2020 – Появятся возможность пользоваться программными РРО вместо классических.

01.01.2021 – Расширяется перечень видов деятельности, для которых использование РРО является обязательным, вводится механизм “кэшбэк”.

с 01.04.2021 – ФЛП -единщики 2-4 группы должны использовать РРО (в частности, программные как альтернативу классическим).

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающих применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).

С 19 апреля 2020 года электронный чек будет иметь равноценные права с бумажным аналогом.

С 1 октября 2020 года покупатели, оплатив товар или услугу более 850 грн, смогут оспаривать выданные им с нарушениями чеки.

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