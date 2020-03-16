Перенесены ключевые даты обязательного введения РРО из-за карантина (инфографика)

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Парламент перенес ключевые даты обязательного введения РРО из-за карантина. Рада приняла антивирусные законы для поддержки предпринимателей на время карантина.
Об этом говорится на странице Государственной налоговой службы Украины на FACEBOOK.
Таким образом, сдвинуты ключевые даты введения РРО для 2,3,4 групп ФЛП. Соответственно отложили и презентацию бесплатного программного РРО «пРРОсто».
Теперь ключевые даты такие:
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