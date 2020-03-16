Милованов призвал бизнес перевести сотрудников на систему ФЛП для противодействия кризису

Наибольшему влиянию подвержен малый и средний бизнес, у которого слабая финансовая ситуация или нестабильный и нелояльный спрос и поставщики.

Такое мнение высказал бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

“Реакция и действия бизнеса во время кризиса должны быть быстрыми. Любые планы и стратегии должны постоянно пересматриваться в зависимости от изменений ситуации. Важно, чтобы координация таких действий происходила при лидерстве владельцев или руководителей компаний. Планирование и выполнение кризисных мероприятий нельзя аутсорсить консалтинговой компании или персоналу среднего уровня. В то же время, успех и эффективность кризисных действий зависит от своевременного наличия достоверной и полной информации. Поэтому компании должны активизировать использование возможностей сбора и анализа информации внутри компании и на рынке. То есть компании должны одновременно использовать обе стратегии: принятия решений сверху вниз и предложений решений снизу вверх”, – пишет Милованов.

Он привел 5 рекомендаций, которые могут помочь малому бизнесу пережить карантин и экономический кризис:

реструктурировать и отсрочить долги и займы от партнеров и финансовых институтов;

пересмотреть условия оплаты аренды недвижимости, попросив значительную скидку или отсрочку;

перевести максимальное количество сотрудников на упрощенную систему налогообложения для снижения налоговой нагрузки;

сократить или отправить во временные отпуска без оплаты некритичный персонал, но одновременно гарантировать критическому персоналу компании, что они будут защищены во время кризиса. Вместо сокращения, если есть такая возможность, можно персонал перевести на другие типы работы (например, разработка новых услуг и продуктов, спрос на которые появился во время кризиса, или планирование и подготовка к возобновлению работы компании после кризиса) или даже временно одолжить другим компаниям, даже со скидкой;

ограничить найм нового персонала. Очень вероятно, что вскоре рыночные зарплаты для определенных профессий снизятся, и на рынке появится много свободных профессионалов.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта поддержала законопроект, которым отменили уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей на время карантина в связи с коронавирусом.

На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам.

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