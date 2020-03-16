Милованов призвал бизнес перевести сотрудников на систему ФЛП для противодействия кризису

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Наибольшему влиянию подвержен малый и средний бизнес, у которого слабая финансовая ситуация или нестабильный и нелояльный спрос и поставщики.
Такое мнение высказал бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
“Реакция и действия бизнеса во время кризиса должны быть быстрыми. Любые планы и стратегии должны постоянно пересматриваться в зависимости от изменений ситуации. Важно, чтобы координация таких действий происходила при лидерстве владельцев или руководителей компаний. Планирование и выполнение кризисных мероприятий нельзя аутсорсить консалтинговой компании или персоналу среднего уровня. В то же время, успех и эффективность кризисных действий зависит от своевременного наличия достоверной и полной информации. Поэтому компании должны активизировать использование возможностей сбора и анализа информации внутри компании и на рынке. То есть компании должны одновременно использовать обе стратегии: принятия решений сверху вниз и предложений решений снизу вверх”, – пишет Милованов.
Он привел 5 рекомендаций, которые могут помочь малому бизнесу пережить карантин и экономический кризис:
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