😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут

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Оксфордские ученые разработали технологию экспресс-тестирования, которая позволит диагностировать коронавирус COVID-19 всего за 30 минут.
Об этом сообщается в пресс-релизе университета.
Ученые утверждают, что новый тест работает в три раза быстрее существующих: сейчас для этого необходимо подождать от 1,5 до 2 часов.
“Красота этого нового теста заключается в разработке системы обнаружения вирусов, которая может специфически распознавать фрагменты РНК человека и РНК COVID-19. Тест имеет встроенные проверки для предотвращения ложных срабатываний или отрицательных результатов, и результаты были очень точными”, – заявил профессор Вэй Хуанг.
Сообщается, что данная технология уже была проверена на реальных клинических образцах в больнице Шэньчжэня в Китае.
Сейчас оксфордские ученые работают над созданием устройства, которое позволит проводить экспресс-тест в клиниках, аэропортах или даже дома.
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