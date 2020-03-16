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😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут

&#128567; В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут

Оксфордские ученые разработали технологию экспресс-тестирования, которая позволит диагностировать коронавирус COVID-19 всего за 30 минут.

Об этом сообщается в пресс-релизе университета.

Ученые утверждают, что новый тест работает в три раза быстрее существующих: сейчас для этого необходимо подождать от 1,5 до 2 часов.

“Красота этого нового теста заключается в разработке системы обнаружения вирусов, которая может специфически распознавать фрагменты РНК человека и РНК COVID-19. Тест имеет встроенные проверки для предотвращения ложных срабатываний или отрицательных результатов, и результаты были очень точными”, – заявил профессор Вэй Хуанг.

Сообщается, что данная технология уже была проверена на реальных клинических образцах в больнице Шэньчжэня в Китае.

Сейчас оксфордские ученые работают над созданием устройства, которое позволит проводить экспресс-тест в клиниках, аэропортах или даже дома.

Справка Finance.ua:

  • Вакцина от нового коронавируса будет доступна на рынке осенью 2020 года. Соответствующее заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с руководством немецкой биотехнологической компании CureVac.
  • Город Ухань, административный центр китайской провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, может полностью очиститься от инфекции до конца текущего месяца, карантин в городе может быть постепенно снят, считает один из ведущих вирусологов КНР Ли Ланьцзюань.
  • Китайские ученые разработали систему, которая способна прогнозировать тенденции распространения коронавируса COVID-19.
По материалам РБК-Украина
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