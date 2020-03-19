Volvo отзывает 736 000 автомобилей из-за системы экстренного торможения

Компания Volvo отзывает во всем мире 736 430 автомобилей, выпущенных с 21 января 2019 года. Причина такого решения – возможная неисправность системы автоматического экстренного торможения (AEB).

Проблему с AEB обнаружили в Дании в конце 2019 года во время дорожных тестов компактного кроссовера Volvo XC60. Этот кроссовер вернули в Швецию, после чего выяснилось, что данная неисправность может быть у всех автомобилей шведского бренда, выпушенных с 21 января 2019 года, в том числе у V90, S90, V60, XC60, XC40 и XC90.

Шведский автопроизводитель утверждает, что проблема с системой автоматического экстренного торможения возникла из-за ошибки в программном обеспечении. Все отзываемые машины проверят и при необходимости обновят у них программное обеспечение. Работы проведут в кратчайшие сроки и, естественно, бесплатно.

Следует обратить внимание на то, что автомобили Volvo даже если у них есть проблемы с системой AEB, имеют по-прежнему надежные обычные тормоза. В этом отношении они безопасны в использовании. На данный момент не зарегистрировано ни одно ДТП, связанного с неисправностью AEB.