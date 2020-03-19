Государственная медицинская страховка: как это работает в Германии

Все жители ФРГ по закону обязаны застраховать свое здоровье. Сделать это можно через страховые компании, работающие по государственным программам страхования, либо в частных страховых фирмах.

При годовом доходе менее 56 250 евро проживающий в Германии должен купить полис в государственной страховой компании. Тем, у кого заработки выше, предоставляется право выбора. Они могут стать клиентом частной страховой компании, что дает разные преимущества. Например, предоставляется более широкое покрытие медицинских услуг, не нужно подолгу ждать приема врача по записи. Тут важно знать: заключив однажды договор с частной медицинской страховой компанией, страхователь навсегда теряет право на государственную страховку.

Кто за кого платит? Немецкая государственная система медицинского страхования основана на принципе солидарности, то есть все платят за всех. Процент отчислений из доходов одинаков для всех. Таким образом, всем жителям страны, независимо от их уровня достатка, наличия гражданства, профессии и т.д. обеспечены равные гарантии в получении медицинской помощи. 90 процентов немцев застрахованы в компаниях, финансируемых из федеральной кассы медицинского страхования. Таких в стране более сотни. Наиболее популярны – DAK-Gesundheit, Techniker Krankenkasse, Barmer GEK и другие.

Расходы на государственную страховку. Взнос застрахованного лица составляет 14,6% от его годового дохода (брутто) и выплачивается ежемесячно. Помимо этого кассы устанавливают еще и доплату, которая с 2016 года равняется 1,1%.

Наемным работникам эти расходы частично покрывает предприятие. Самозанятые предприниматели ежемесячно отчисляют из своих доходов примерно такой же процент, как и работающие по найму, но не менее 171,28 евро в месяц. За малоимущих и безработных минимальные страховые взносы делает государство.

Лекарственные препараты, прописанные доктором для лечения, обходятся больному не более 10% их стоимости, оставшуюся сумму покрывает страховка. Для детей медикаменты всегда бесплатны.

Справка Finance.ua:

Основы государственного медицинского страхования граждан Германии заложил Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи.

В 1883 году был принят закон, направленный на защиту фабричных работников. С тех пор действует немецкая система социального страхования, включающая пенсионное страхование, страхование от безработицы, несчастного случая, при потребности в уходе и т.д.