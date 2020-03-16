😷 Авиакомпания Lufthansa из-за коронавируса сокращает 95% рейсов

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Немецкая авиакомпания Lufthansa Group из-за пандемии коронавируса выполнит всего пять процентов рейсов, которые планировалось выполнить до 19 апреля.
Об этом сообщает портал Bild.
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В указанный период из 763 самолетов авиакомпании 700 будут оставаться на земле. Международные рейсы будут выполняться только из главного хаба компании – Франкфурта-на-Майне, а также трижды в неделю из Цюриха.
Из Мюнхена будут вылетать только региональные рейсы авиакомпании Lufthansa CityLine.
“Распространение вируса поставило всю мировую экономику и нашу компанию в беспрецедентное чрезвычайное положение. Последствия пока неизвестны. Чем дольше длится этот кризис, тем больше шансов на то, что будущее авиации не может быть гарантировано без государственной помощи”, – сказал гендиректор компании Карстен Шпор.
В компании также сообщили, что акционеры должны отказаться от дивидендов за 2019 год, а Совет директоров в этом году откажется от 20 процентов базовой зарплаты.
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