😷 Авиакомпания Lufthansa из-за коронавируса сокращает 95% рейсов

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group из-за пандемии коронавируса выполнит всего пять процентов рейсов, которые планировалось выполнить до 19 апреля.

Об этом сообщает портал Bild.

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В указанный период из 763 самолетов авиакомпании 700 будут оставаться на земле. Международные рейсы будут выполняться только из главного хаба компании – Франкфурта-на-Майне, а также трижды в неделю из Цюриха.

Из Мюнхена будут вылетать только региональные рейсы авиакомпании Lufthansa CityLine.

“Распространение вируса поставило всю мировую экономику и нашу компанию в беспрецедентное чрезвычайное положение. Последствия пока неизвестны. Чем дольше длится этот кризис, тем больше шансов на то, что будущее авиации не может быть гарантировано без государственной помощи”, – сказал гендиректор компании Карстен Шпор.

В компании также сообщили, что акционеры должны отказаться от дивидендов за 2019 год, а Совет директоров в этом году откажется от 20 процентов базовой зарплаты.