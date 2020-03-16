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В Киеве исключают возможность открытия метро до конца карантина

В Киеве исключают возможность открытия метро до конца карантина

До конца карантина в Украине работа киевского метрополитена будет ограничена. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, вчерашние заявления отдельных чиновников являются всего лишь их личной точкой зрения.

“Планируют ли в Киеве снова открыть подземку? Вчера люди, которые не являются специалистами, сделали заявление о частичном восстановлении метрополитена. Это персональное мнение этих людей. Вакцины от короновируса в мире, к сожалению, не существует… Поэтому отмена движения метрополитена до 3 апреля – это вынужденная мера на опережение”, – подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что на сегодня многие города мира ограничивают работу метрополитенов. Кличко добавил, что с частными перевозчиками ведут переговоры.

“Нет такого транспорта, который смог бы перевезти такое количество людей (как метро, – ред.). Этим вызваны большие очереди на остановках транспорта. Мы сейчас ведем переговоры с перевозчиками. Но, к сожалению, некоторые частные компании уменьшают количество транспорта. Я считаю это недопустимым”, – отметил мэр.

Напомним, вчера секретарь Киеврады Владимир Прокопив заявил, что столичные власти разрабатывают план запуска метро с ограничениями, чтобы перевозить работников важных предприятий.

По материалам РБК-Украина
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