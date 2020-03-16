Украина начала транзит нефти в Беларусь

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
АО “Укртранснафта” начало транзит нефти по нефтепроводу “Одесса — Броды” в Беларусь.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
“АО “Укртранснафта” завершило комплекс работ по подготовке маршрута транспортировки от МНТ “Южный” до ЛПДС “Мозырь” (Республика Беларусь) и начало перекачку нефти с использованием нефтепровода “Одесса-Броды” и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода “Дружба” на НПЗ Беларуси”, — говорится в сообщении.
Так, нефть сорта Azeri Light поступила на границу между Украиной и Беларусью 17 марта 2020 года.
Как отмечается, предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь происходит в рамках договора между АО “Укртранснафта” и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО “Белорусская нефтяная компания”.
В то же время АО “Укртранснафта” обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Благодаря Джеку Ма и Ярославскому мы получим тесты на коронавирус на 1 млн человек7 ч. назад - 3564 31
Власти Киева разрабатывают план, чтобы метро работалоВчера, 20:00 - 2010 7
Предприятие "Укроборонпрома" начало изготавливать марлевые повязкиВчера, 14:33 - 1526 6
Киевским предпринимателям, работающим на рынках в карантин, грозит до трех лет тюрьмыВчера, 17:44 - 1987 6
Большая стройка: в Полтаве ремонтируют трассу Киев- Харьков (фото)8 ч. назад - 1624 3
Зарегистрирован законопроект о возможности разрывать договор аренды земли (инфографика)9 ч. назад - 6363
Межбанк: надеялись на поворотный моментВчера, 18:16 - 6193
Благодаря Джеку Ма и Ярославскому мы получим тесты на коронавирус на 1 млн человек7 ч. назад - 3564 31
Часть коммунальных платежей компенсируют из-за карантинаВчера, 17:01 - 2644
НБУ разрешил банкам предоставить льготы клиентам по кредитам6 ч. назад - 2306 1
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут56 мин. назад - 47
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавирусаВчера, 14:10 - 1451
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)Позавчера, 15:10 - 2062
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 3773
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2984