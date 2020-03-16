Украина начала транзит нефти в Беларусь

АО “Укртранснафта” начало транзит нефти по нефтепроводу “Одесса — Броды” в Беларусь.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“АО “Укртранснафта” завершило комплекс работ по подготовке маршрута транспортировки от МНТ “Южный” до ЛПДС “Мозырь” (Республика Беларусь) и начало перекачку нефти с использованием нефтепровода “Одесса-Броды” и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода “Дружба” на НПЗ Беларуси”, — говорится в сообщении.

Так, нефть сорта Azeri Light поступила на границу между Украиной и Беларусью 17 марта 2020 года.

Как отмечается, предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь происходит в рамках договора между АО “Укртранснафта” и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО “Белорусская нефтяная компания”.

В то же время АО “Укртранснафта” обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами.