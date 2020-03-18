Марта Бессмертная: освобождение от уплаты ЕСВ. Кому, как и надолго ли?

Закон 533-IX , вступивший в силу 18 марта 2020 года, вносит временные изменения в ЗУ «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Данные изменения являются дополнением к разделу VIII «Заключительные и переходные положения» Закону.

Как отмечалось в пояснительной записке, принятие этого закона не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

Другими словами, законодатели считают, что бюджет в целом должен выдержать временное (в течение 2-х месяцев) недофинансирование, в виде неуплаты ЕСВ определенным категориям плательщиков единого взноса.

Категории плательщиков, которые освобождаются от уплаты ЕСВ в период с 1 марта по 30 апреля 2020 г.:

физические лица – предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения;

лица, ведущие независимую профессиональную деятельность (ученые, артисты, художники, преподаватели, адвокаты, нотариусы, а также лица, которые занимаются медицинской и юридической практикой или лица, ведущие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получают доход от этой деятельности);

члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, которые подлежат страхованию на других основаниях.

Как видим, законом определены только некоторые категории, действительно нуждающиеся в поддержке со стороны государства на период проведения мероприятий по противодействию коронавирусу.

Однако, стоит отметить, что речь идет непосредственно о ФЛП, а не об их наемных работниках.

Последние не освобождаются от уплаты ЕСВ согласно положениям закона.

То же самое касается нотариусов и других самозанятых лиц, относящихся к категории освобожденных от уплаты ЕСВ.

Данные изменения не обязывают вышеуказанные категории плательщиков уплачивать ЕСВ. Они дают возможность по своему усмотрению указанным лицам определиться или воспользоваться данной налоговой льготой от государства.

В таком случае, информация об уплаченных или не оплаченных суммах ЕСВ отмечается в отчетности о начислении единого взноса за отчетный период.

Также есть преимущество, если при применении налоговой льготы определенным кругом лиц, в отношении неуплаты ЕСВ за период с 1 марта по 30 апреля 2020 года, данный период будет включаться в страховой стаж последних.

Конечно, такие внезапные изменения и смягчения для плательщиков ЕСВ на период предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) вызывают дополнительные вопросы как у самих плательщиков, так и у контролирующих органов.

Однако нет времени колебаться. Закон принят, и есть возможность воспользоваться налоговой льготой на время карантина.

Марта Бессмертная, адвокат ЮК “SLS Group”