Марта Бессмертная: освобождение от уплаты ЕСВ. Кому, как и надолго ли?

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Закон 533-IX, вступивший в силу 18 марта 2020 года, вносит временные изменения в ЗУ «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Данные изменения являются дополнением к разделу VIII «Заключительные и переходные положения» Закону.
Как отмечалось в пояснительной записке, принятие этого закона не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.
Другими словами, законодатели считают, что бюджет в целом должен выдержать временное (в течение 2-х месяцев) недофинансирование, в виде неуплаты ЕСВ определенным категориям плательщиков единого взноса.
Категории плательщиков, которые освобождаются от уплаты ЕСВ в период с 1 марта по 30 апреля 2020 г.:
Как видим, законом определены только некоторые категории, действительно нуждающиеся в поддержке со стороны государства на период проведения мероприятий по противодействию коронавирусу.
Однако, стоит отметить, что речь идет непосредственно о ФЛП, а не об их наемных работниках.
Последние не освобождаются от уплаты ЕСВ согласно положениям закона.
То же самое касается нотариусов и других самозанятых лиц, относящихся к категории освобожденных от уплаты ЕСВ.
Данные изменения не обязывают вышеуказанные категории плательщиков уплачивать ЕСВ. Они дают возможность по своему усмотрению указанным лицам определиться или воспользоваться данной налоговой льготой от государства.
В таком случае, информация об уплаченных или не оплаченных суммах ЕСВ отмечается в отчетности о начислении единого взноса за отчетный период.
Также есть преимущество, если при применении налоговой льготы определенным кругом лиц, в отношении неуплаты ЕСВ за период с 1 марта по 30 апреля 2020 года, данный период будет включаться в страховой стаж последних.
Конечно, такие внезапные изменения и смягчения для плательщиков ЕСВ на период предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) вызывают дополнительные вопросы как у самих плательщиков, так и у контролирующих органов.
Однако нет времени колебаться. Закон принят, и есть возможность воспользоваться налоговой льготой на время карантина.
Марта Бессмертная, адвокат ЮК “SLS Group”
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