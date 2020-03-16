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Украина договаривается о двух программах с МВФ

Украина договаривается о двух программах с МВФ

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом по двум программам поддержки.

Об этом сказал председатель Национального банка Яков Смолий во время встречи с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциациями, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Смолий, сейчас активизированы переговоры с МВФ о новой программе расширенного финансирования.

“Также с МВФ консультируемся относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках механизмов неотложной финансовой помощи, Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, и тех, что больше всего страдают от эффекта эпидемии коронавируса”, – сказал он.

По его словам, результаты переговоров будут в ближайшие недели.

Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился за финансовой помощью к Международному валютному фонду. В частности, Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

По материалам РБК-Украина
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