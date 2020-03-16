Межбанк: информационный "соус" продолжит раскачку курса

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Четверг снова не даст скучать никому на валютном рынке, а раскачка курса продолжится. Судя по всему, крупнейшие игроки рынка (причем как местные, так и иностранные) надеются на возможность дальнейшего роста колебаний валюты под информационным соусом углубления мирового кризиса и коронавируса. Во всяком случае – весь фондовый и ресурсный рынок продолжает лихорадить, нефть стремительно падает и это позволяет как мировым, так и локальным спекулянтам зарабатывать сейчас на страхах инвесторов и граждан во всем мире. И Украина не исключение. Похоже, принцип “дорога ложка к обеду” работает сейчас вовсю и пока есть возможность вздергивать рынок – спекулянты у нас этим активно пользуются.
На поведение курса сегодня будут влиять:
1). Международная лихорадка по паре евро/доллар на фоне ожиданий новых решений ЕЦБ, ФРС США и стремительном обвале цен на нефть. Это опосредованно влияет на котировки и гривны относительно евро;
2). Активный период уплаты бюджетных платежей до 20-го числа у бизнеса (даже с учетом послаблений,которые приняла Верховная Рада – это значительные суммы). Дефицит гривны сдерживает аппетиты покупателей валюты и стимулирует ее продажу экспортерами. Хотя они и тратят ее по минимуму;
3). Поведение наличного рынка. Тут раскачка рынка продолжается и этот сегмент сейчас стал одним из главных драйверов роста курса и на межбанке тоже. Спекуляции с переливами валюты из безнала в нал и продажа ее по завышенному курсу через обменки продолжается. Даже с учетом того, что большинство банков ушло в онлайн – желающих купить именно наличную валюту хватает;
4). Предстоящее погашение депсертификатов на 140 млрд гривен. Это активно разогревается спекулянтами “со страшилками”, что вся эта гривна пойдет на валютный рынок. Finance.ua считает это умышленной психологической раскачкой курса и спекулятивными атаками на нее. Дело в том, что значительная часть этих сертификатов куплена госбанками и это все не приведет к их массированному выходу на межбанк, так как в окончательном обвале нацвалюты государство не заинтересовано. Кроме этого – у банков есть нормативы НБУ, в том числе и по валютной позиции и просто так в неограниченном объеме они скупать валюту за счет этой гривны не смогут.
Сегодня рынок продолжит лихорадить, и Нацбанку придется опять тушить валютные пожары. Спекулянты в четверг продолжат зарабатывать как в формате «в две стороны» на межбанке, так и на курсовых разницах за счет переливов валюты с безналичного рынка (где она дешевле) на наличный. Ажиотаж по скупке валюты будет умело подогреваться крупными игроками с целью догнать котировки к уровням порядка 28 гривен.
По нашим прогнозам, объемы операций на торгах сегодня составят до $340-420 млн при заключении до 560- 640 сделок с коридором по доллару в пределах 27,60-28 гривен и даже выше.
Из-за большой волатильности котировок межбанка – котировки наличного рынка сегодня будут многократно меняться в большинстве действующих обменников.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,37 / 27,41
евро – 29,75 / 29,79
российский рубль – 0,3428 / 0,3436
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