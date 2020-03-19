Е-Малыш: может понадобиться после карантина и во время тоже. Ваш ребенок может появиться в реестре налогоплательщиков с рождения.

Налоговая совместно с Минцифрой и другими госорганами делает все, чтобы облегчить жизнь молодых родителей и минимизировать массовое скопление людей.

Напоминаем, что в этом году запущен сервис е-Малыш, через который можно получить 10 услуг по 1 заявлению:

Государственная регистрация рождения ребенка;

Регистрация новорожденного в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

Регистрации места проживания новорожденного;

Назначение пособия при рождении ребенка;

Регистрация новорожденного в электронной системе здравоохранения;

Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

Определение происхождения новорожденного, родители которого не состоят в браке между собой;

Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

Назначение помощи многодетным семьям.

Справка Finance.ua:

2 января “Дія” запустила “е-Малыш” для молодых родителей в Харькове. И еще в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

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