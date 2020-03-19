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Е-Малыш: может понадобиться после карантина и во время тоже. Ваш ребенок может появиться в реестре налогоплательщиков с рождения.
Налоговая совместно с Минцифрой и другими госорганами делает все, чтобы облегчить жизнь молодых родителей и минимизировать массовое скопление людей.
Напоминаем, что в этом году запущен сервис е-Малыш, через который можно получить 10 услуг по 1 заявлению:
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