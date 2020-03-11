Правительство приняло постановление о регулировании цен авиаперевозчиков

Кабинет Министров Украины принял постановление о регулировании цен авиаперевозчиков.

Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга.

“Было принято постановление, которое предусматривает ценовое регулирование. Эту функцию передали министерству инфраструктуры, чтобы не было тех спекуляций, как несколько дней назад, когда авиаперевозчики спекулировали на стоимости, учитывая чрезмерный спрос на авиаперевозки”, – рассказал Криклий.

Также он отметил, что специальные поезда будут отправляться из Чехии, Германии и Польши для того, чтобы вернуть из соседних стран украинцев домой.

Напомним, Мининфраструктуры призвало авиаперевозчиков не поднимать цены. Также министерство будет обращаться с исковыми заявлениями о возмещении средств за тех лиц, которые уплатили за билет, но рейс не был осуществлен, и они были доставлены в Украину за средства государства.