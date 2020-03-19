В США предсказывают, что кризис от коронавируса может превзойти кризис 2008 года

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Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что уровень безработицы в стране может составить 20% из-за вспышки коронавируса.
Мнучин предупредил сенаторов-республиканцев, что вспышка коронавируса может привести к росту безработицы в США до 20%, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Сенате.
Министр финансов также выразил обеспокоенность тем, что экономические последствия пандемии коронавируса могут оказаться хуже, чем финансовый кризис 2008 года.
Мнучин заявил об этом, когда призвал сенаторов принять пакет стимулирующих мер на один триллион долларов с целью предотвратить такой сценарий.
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