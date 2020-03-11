Законопроект нового Трудового кодекса доработают для соответствия праву ЕС

Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции в ЕС рекомендовал доработать проекты Трудового кодекса и два законопроекта о труде, чтобы они полностью учитывали положения права ЕС.

Об этом во вторник сообщили в пресс служба ВР.

На заседании 17 марта комитет рассмотрел проекты Трудового кодекса №2410, 2410-1 и проекты законов о труде №2708-1, №2708-2.

Комитет признал их не противоречащими обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации и праву ЕС.

Впрочем, по этим документам у членов комитета был ряд замечаний. Касались они, в частности, тех статей, где говорится об ограничении прав работников, которые зависят от присущих определенному виду работ требований относительно возраста, уровня образования, состояния здоровья, пола и т.д.

Также законопроекты, по результатам их рассмотрения, рекомендовано доработать с целью полного учета и надлежащей имплементации положений права ЕС и конвенций Международной организации труда.