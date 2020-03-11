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Бюджетные расходы правительства на противодействие коронавирусу составят 128 миллионов (документ)

Бюджетные расходы правительства на противодействие коронавирусу составят 128 миллионов (документ)

Министерство финансов перераспределило расходы на приобретение материальных ресурсов для противодействия распространению коронавируса Covid-19 в сумме 28 млн гривен.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой письмо Минфина.

Средства перераспределены по предложению Министерства здравоохранения в рамках действующей бюджетной программы относительно мер борьбы с эпидемиями, с целью увеличения расходов Центра общественного здоровья и лабораторных центров Минздрава.


Документ: Экономическая правда

Ранее на заседании Кабинета Министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

“Таким образом прямые расходы именно на противодействие коронавирусу составят 128 миллионов гривен”, – отметил Каневский.

По материалам Економічна Правда
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