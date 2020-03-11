Бюджетные расходы правительства на противодействие коронавирусу составят 128 миллионов (документ)

Министерство финансов перераспределило расходы на приобретение материальных ресурсов для противодействия распространению коронавируса Covid-19 в сумме 28 млн гривен.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой письмо Минфина.

Средства перераспределены по предложению Министерства здравоохранения в рамках действующей бюджетной программы относительно мер борьбы с эпидемиями, с целью увеличения расходов Центра общественного здоровья и лабораторных центров Минздрава.



Документ: Экономическая правда

Ранее на заседании Кабинета Министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

“Таким образом прямые расходы именно на противодействие коронавирусу составят 128 миллионов гривен”, – отметил Каневский.