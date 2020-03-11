Экспорт украинского подсолнечного масла в ЕС — под угрозой

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Европейский Союз, который является вторым основным для Украины потребителем подсолнечного масла, может сократить импорт этого продукта, сообщает “УкрАгроКонсалт”.
В компании напомнили, что страны Евросоюза занимают порядка 30% всего экспорта подсолнечного масла из Украины.
За последние пять сезонов потребность ЕС в подсолнечном масле выросла с 1,4 млн т в 2015/16 маркетинговом году (МГ) до 2 млн т в 2019/20 МГ, более 90% поставляет Украина.
Уже в новом 2020/21 МГ, начиная с октября 2020 года, для украинских поставщиков подсолнечного масла в ЕС могут возникнуть риски, связанные с ужесточением норм содержания хлорпирифос-этила и хлорпирифос-метила в сыром подсолнечном масле и отдельных масличных культурах.
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