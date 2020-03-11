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😷 Украинские банки проводят обеззараживание наличных из-за коронавируса

&#128567; Украинские банки проводят обеззараживание наличных из-за коронавируса

Нацбанк и другие банки проводят обеззараживание валюты из-за эпидемии коронавируса и призывают людей больше пользоваться безналичным способом.

Об этом заявила на брифинге по работе банков и финансовых рынков в условиях карантина первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

“Старайтесь сокращать или уменьшать свои контакты с наличными. Мы проводим очень много мероприятий по обеззараживанию наличных сегодня. Но вы должны понимать, что самое безопасное в данной ситуации – безналичный способ оплаты.

По ее словам, НБУ требует от банков пересмотреть в сторону снижения тарифы на безналичные расчеты для населения.

Напомним, НБУ сообщал, что процесс обработки наличности в центральном хранилище Нацбанка изменится, на фоне мероприятий по недопущению распространения коронависа в Украине.

По материалам УНН
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