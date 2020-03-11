Итальянцы печатают респираторные клапаны на 3D-принтере (фото)

Итальянская компания по производству 3D-принтеров разработала и напечатала 100 спасательных респираторных клапанов за 24 часа для больницы, в которой они закончились. Клапан соединяет пациентов интенсивной терапии с дыхательными аппаратами.

В больнице в Брешии находится 250 пациентов с коронавирусом. Они содержались в отделении интенсивной терапии, и клапаны рассчитаны на использование не более восьми часов за один раз. Изготовление 3D-печатной версии обходилось менее чем в 1 евро (90 пенсов), а создание прототипа заняло три часа.



Фото: 3D Printing Media Network

Итальянская журналистка Нунция Валлини связала больницу с генеральным директором Isinnova Кристианом Фракасси, обнаружив, что первоначальный поставщик не смог быстро поставить новые клапаны. Он и инженер-механик Алессандро Ромайоли помчались туда, чтобы самим увидеть клапан – и через три часа вернулись с прототипом.



Фото: 3D Printing Media Network

Затем они объединили свои усилия с Lonati, другой местной компанией по производству 3D-принтеров, чтобы удовлетворить спрос, поскольку у Isinnova есть шесть принтеров, а на печать каждого устройства уходит около часа. Они работают бесплатно, но не планируют публично говорить об этой разработке. Тем не менее, вторая больница теперь обратилась с просьбой о дополнительных клапанах.