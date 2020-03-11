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В Киеве похитили 100 тысяч медицинских масок

В Киеве похитили 100 тысяч медицинских масок

В Киеве правоохранители задержали группу лиц, которые под угрозой применения оружия похитили у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок на фоне введения карантина в Украине из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Сообщается, что преступная группа 13 марта совершила вооруженное нападение на предпринимателей, похитив медицинские маски на сумму около 1 млн гривен.

“Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты. Представившись работниками СБУ и угрожая, вероятно, оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления”, – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители задержали трех человек, причастных к преступлению. Они оказались жителями Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет. Никакого отношения к правоохранительным органам они не имеют.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрании меры пресечения.

По материалам РБК-Украина
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