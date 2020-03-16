Благодаря Джеку Ма и Ярославскому мы получим тесты на короновирус на 1 млн человек

Самый богатый человек Азии Джек Ма и владелец DCH Александр Ярославский организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики короновируса на 80 млн долл.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Уже в субботу тест-системы в количестве, достаточном для 1 млн человек, будут в Украине, их направят в больницу и военным, рассказал глава государства.

“Мы договорились с Китаем – спасибо им, спасибо Джеку Ма (владелец Alibaba), он нам помог, профинансировал на 80 млн долларов. Благодаря ему и благодаря господину Ярославскому в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов в Украину. И это будет примерно на миллион человек”, – сказал Президент.

Как известно, Александра Ярославского и Джека Ма связывают дружеские отношения. Ранее китайский миллиардер побывал по приглашению Ярославского в Харькове и выступил перед студентами ХНУ им. Каразина. После этого бизнесмены посетили экономический форум в Киеве, а Джек Ма отдельно передавал привет “каразинцам” с 215-летним юбилеем вуза.