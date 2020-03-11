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Укравтодор не планирует прекращать дорожные работы в Украине из-за коронавируса

Укравтодор не планирует прекращать дорожные работы в Украине из-за коронавируса

Государственное агентство строительных дорог Украины (Укравтодор) не планирует прекращать дорожные работы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

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“Вместе с тем хотим подчеркнуть, что замедление сезона дорожных работ пока не предвидится. Все строительные и ремонтные работы продолжаются в штатном режиме”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что поддерживают государственные инициативы в рамках предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 и настаивают, чтобы подрядные организации обеспечили необходимые меры безопасности работы сотрудников. А именно: провели информационную кампанию по поводу профилактики вирусных заболеваний, осуществляли регулярный мониторинг самочувствия работников на местах, а также позаботились о наличии дезинфицирующих средств.

По материалам Економічна Правда
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