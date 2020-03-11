Кредобанк устанавливает ограничения по одновременной количества клиентов в отделении в период карантина

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Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и с целью сохранения здоровья как клиентов так и работников банка, Кредобанк устанавливает ограничения на одновременное пребывание клиентов в отделениях банка.
Ограничения установлены в соответствии с типом отделения:
не более 5 клиентов – в отделениях типа «Розничное» и «Универсальное»;
не более 10 клиентов – в отделениях типа «Главное» и «Базовое»;
Объявления об ограничении будут размещены на входных дверях каждого отделения, чтобы было понятно, какой именно лимит установлен в конкретном месте, куда вы обращаетесь.
Перечень отделений Кредобанка.
Будьте здоровы!
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