Кредобанк устанавливает ограничения по одновременной количества клиентов в отделении в период карантина

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и с целью сохранения здоровья как клиентов так и работников банка, Кредобанк устанавливает ограничения на одновременное пребывание клиентов в отделениях банка.

Ограничения установлены в соответствии с типом отделения:

не более 5 клиентов – в отделениях типа «Розничное» и «Универсальное»;

не более 10 клиентов – в отделениях типа «Главное» и «Базовое»;

Объявления об ограничении будут размещены на входных дверях каждого отделения, чтобы было понятно, какой именно лимит установлен в конкретном месте, куда вы обращаетесь.

Перечень отделений Кредобанка.

Будьте здоровы!